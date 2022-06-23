Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da günlerdir beklenen açıklama bugün yapıldı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu anlaşma Galatasaray'ın sosyal medya hesabından bir video ile duyuruldu. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu da açıklama yaparak: "Her şey o güzel gönlünce olsun Okan abim" ifadelerini kullandı.

ONLAR ARTIK RAKİP!

Galatasaray'ın Okan Buruk ile anlaşmasının ardından paylaşım yapan Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Her şey o güzel gönlünce olsun Okan abim" diyerek Okan Buruk'a tebrik mesajı gönderdi. Bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

GALATASARAY, BURUK İLE 1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Okan Buruk'un bu sezon 17 milyon lira, uzatma opsiyonunun kullanılması durumunda ise bir sonraki sezon 20 milyon lira net ücret alacağı ifade edildi.

Yazarımız Hasan Sarıçiçek, Okan Buruk'u Mustafa Denizli'ye sordu... "Ona hem inanıyor hem de güveniyorum" Mustafa Denizli'den Okan Buruk yorumu... Galatasaray'ın teknik direktörlüğe getirdiği 48 yaşındaki Okan Buruk, altyapısından yetiştiği takımın başına geçmiş oldu. Futbol kamuoyu Başakşehir'de şampiyon olan Okan Buruk'un Sarı-Kırmızılılar'daki performansını merak ediyor. Yazarımız Hasan Sarıçiçek, Türk futbolunun duayen ismi Mustafa Denizli'ye Okan Buruk'u sordu..

Fenerbahçe'nin eski hocası Okan Buruk'la Galatasaray'a geliyor... Erden Timur açıkladı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, NEF Stadı'nda düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Daha önce ezeli rakip Fenerbahçe'de çalışan İrfan Saraloğlu'nun Okan Buruk'la birlikte Galatasaray'da görev alıp almayacağı sorulan Erdem Timur açık kapı bıraktı.

Galatasaray teknik direktörleri listesi... Okan Buruk 61. sırada Galatasaray'da Domenec Torrent ile yolların ayrılmasından sonra futbol takımının başına getirilen Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 61. teknik direktör oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk Devri... Şampiyon hocanın maliyeti de yüzleri güldürdü Galatasaray yeni teknik direktörünü açıkladı... Sarı-Kırmızılı kulübün unutulmaz futbolcularından Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 48 yaşındaki teknik adama TL cinsinden ödeme yapılacak. Okan buruk ilk yıl 17 milyon, 2. yıl 20 milyon TL alacak.

Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk Başkan dün Fransa'da bulunan Buruk'la yaptığı telefon görüşmesinde iki yıllık anlaşma sağladı. Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Hoca hiçbir şart ileri sürmedi. Torrent'in sözleşmesinin feshi sonrası resmî açıklama yapılacak.