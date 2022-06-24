Türkiye Gazetesi

Okan Buruk'un takımın başına geçeceğinin netleşmesinin ardından transfer girişimlerini hızlandıran Galatasaray, rotasını İzmir temsilcisi Altay'a çevirdi. Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'ın transferi için girişimlere başladı.

TRANSFER YASAĞINI KALDIRMAK İÇİN KAZIMCAN'I GÖZDEN ÇIKARDILAR

Spor Toto Süper Lig'den düşen Altay, yaşadığı mali sorunlar sebebiyle birçok oyuncusunu kaybetmiş ve bir dönemlik transfer yasağı almıştı. Transfer yasağını kaldırılması için yaklaşık 2 milyon Euro'ya ihtiyaç duyan siyah-beyazlılar, genç oyuncusu Kazımcan Karataş için gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı.

GALATASARAY'IN İLK GİRİŞİMİ DEĞİL

Bugüne kadar Konyaspor, Beşiktaş, Westerlo gibi Süper Lig ve Avrupa'dan birçok takımın nabız yokladığı 19 yaşındaki sol bek için Altay yönetimi, gelen teklifleri az bularak geri çevirmişti. Kazımcan için Galatasaray da devreye girdi. Altay yönetimiyle masaya oturan Galatasaray'ın Kazımcan Karataş'ın bonservis bedeli için 24 milyon TL önerdiği iddia edilirken, Altay yönetiminden edinilen bilgilere göre kesinleşen bir anlaşma olmamasına rağmen transferde büyük aşama kaydedildiği öğrenildi.

Öte yandan, Galatasaray, 2019 yılında Kazımcan için bir kez daha Altay'ın kapısını çalmış ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Fenerbahçe'nin eski hocası Okan Buruk'la Galatasaray'a geliyor... Erden Timur açıkladı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, NEF Stadı'nda düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Daha önce ezeli rakip Fenerbahçe'de çalışan İrfan Saraloğlu'nun Okan Buruk'la birlikte Galatasaray'da görev alıp almayacağı sorulan Erdem Timur açık kapı bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu: Geçen sene bonservisim elimdeydi. Galatasaray alabilirdi, alamadılar! İnter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'la ilgili yine ilgi çekici açıklamalar yaptı. Her fırsatta Galatasaray sevgisini dile getiren ve Sarı-Kırmızılı taraftarın bir gün takımda görmek istediği 28 yaşındaki orta saha, "Geçen sene Galatasaray'ın elinde koz vardı. Bonservisim benim elimdeydi. Alamadılar, başkan değişti. Bu sene zor" dedi.

Galatasaray transfer haberi... Adana Demirspor'dan Mario Balotelli açıklaması Adana Demirspor'daki ilk sezonunda 19 gol, 6 asist yapan ve yeniden üst düzey futbola dönen Mario Balotelli'nin ismi bir süredir Galatasaray'la anılıyordu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bana gelen bir teklif yok. Yurt dışından teklif var. Ama vermeyi düşünmüyorum" şeklinde konuştu. "Balotelli için ne kadar bonservis bedeli bekliyorsunuz?" yöneltilen Sancak, İtalyan yıldızı satmayı düşünmediği söyledi ve "Vermeyi düşünmüyorum bu yüzden bonservis yok" dedi.