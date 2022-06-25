Türkiye Gazetesi

Türkiye EURO 2032'ye ev sahipliği yapabilir... UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazetta della Sport'a açıklamalarda bulundu.

İTALYA'DA STADYUM SORUNU VAR

NTV Spor'un aktardığına göre; Sloven futbol adamı "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için İtalya'nın şansını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İtalya'nın Şampiyonlar Ligi finali için stadyumu olmaması inanılmaz. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile bu konuyu konuştuk. Daha fazla stadyuma ihtiyaç var. 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye güçlü bir aday."

UEFA, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için resmi başvuruda bulunan ülkelerin arasında yer aldığı belirtilmişti.

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