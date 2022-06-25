Türkiye Gazetesi

Hull City'e transferi yılan hikayesine dönen Ozan Tufan, anlaşmasında mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz Kulübü Hull City ile prensip anlaşmasına vardı.

YARIN İNGİLTERE'YE GİDECEK

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, yeni sezonda İngiliz ekibi Hull City forması giyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan’ın Hull City’ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere’ye gidecektir" denildi.

Acun istedi ve aldı! Ozan Tufan imzayı atıyor Acun Ilıcalı'nın, transfer listesinde olan ve bir süredir adı Hull City ile anılan Ozan Tufan'la anlaştığı öne sürüldü.

Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan açıklaması... Yılan hikayesine dönen transferde son durum Ozan Tufan Hull City'ye mi yoksa Trabzonspor'a mı transfer olacak? Fenerbahçe kariyeri sona eren 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Acun Ilıcalı'nın takımına katılacağı, tarafların büyük ölçüde anlaştığı belirtilmişti. Trabzonspor medyası ise Bordo-Mavililer'in son bir hamleyle Ozan'ın fikrini değiştirdiğini iddia etmişti. Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferinde ilk kez konuştu...

Ozan Tufan Trabzonspor'a çok yakın! Şota'dan Fenerbahçe'ye son dakika golü Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olması beklenen ve Sarı-Lacivertli kulübe 7 milyon euro kazandıracağı yazılan Ozan Tufan'ın son bir hamleyle Trabzonspor'a döndüğü ortaya çıktı. Bordo-Mavililer, Hull City'nin teknik direktörü Şota üzerinden giderek bu transferi bozdu!

Ozan Tufan Hull City'ye imzaya gidiyor... Fenerbahçe'nin kasasını Acun doldurdu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Süper Lig'den 3'üncü, Fenerbahçe'den 2. transferini yapıyor. Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Ozan Tufan, Hull City ile el sıkıştı. Daha önce Hatayspor'dan Traore ve Fener'den Allahyar takıma katılmıştı.