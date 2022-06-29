Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe gece geç saatlerde, "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır" açıklamasıyla transfer bombasını patlatmıştı.

24 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübüne 2 milyon euro bonservis ödenecek. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Fenerbahçe'e söz vermiştim" diyerek transferi duyurdu. Fenerbahçe taraftarları imza gününü ve sosyal medyadan gelecek resmi açıklamayı bekliyor.

VİDEO HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'nin gece yarısı resmen açıkladığı Emre Mor, bugün sağlık kontrolünden geçerek Sarı-Lacivertli formayı giydi. Bir kulüp çalışanı Emre Mor'un Fenerbahçe formalı ilk fotoğrafını kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Öte yandan, kulübün sosyal medya ekibi ses getirecek bir tanıtım videosu hazırlığında...

Fenerbahçe'de kritik bir görüşme... Mesut Özil'den Ali Koç'a "Şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum" Fenerbahçe'nin sorunlu yıldızı Mesut Özil, üzerini çizen başkan Ali Koç'tan af diledi... 33 yaşındaki orta saha "Sözleşmem bitene kadar Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum. Bu sezonki şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'ye Tisserand piyangosu! Tecrübeli stopere İtalya'dan resmi teklif var Fenerbahçe'de 4. stoper konumundaki Marsel Tisserand'a İtalya'nın Udinese kulübü 3 milyon euroluk teklifle geldi. Sarı-Lacivertliler'e 2020 yazında teknik direktör Erol Bulut tarafından 4 milyon euroya aldırılan Kongo asıllı Fransız futbolcu bir türlü göze girememişti. 18 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'ye İtalya'dan yapılan bu teklif ilaç gibi geldi.

Emre Mor Fenerbahçe'de... Sarı-Lacivertliler'in Karagümrük'e ödeyeceği bonservis belli oldu Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Emre Mor için el sıkıştı... İki takım arasında bir süredir süren görüşmelerde anlaşma sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun menajeri önceki gün İstanbul'a davet edilmişti. Emre Mor'un menajeriyle Fenerbahçeli yetkililer bugün bir araya gelecek ve sözleşmenin son detayları da halledilip imzalar atılacak.