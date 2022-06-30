Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transferde nokta atışı oyuncuları katmak isterken kulübün ekonomisini de en ince ayrıntısına kadar düşünen Beşiktaş yönetimi yerli oyuncu piyasasından şikâyetçi. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, yurtdışı bağlantıları sayesinde transferi zor gözüken isimleri Beşiktaş’a kazandırmıştı. Weghorst, Gedson, Saiss gibi önemli oyuncular kolayca siyah beyazlıların yeni yıldızları olurken, yerli isimler yabancı oyuncu sınırlaması yüzünden çok değerleniyor, görüşmelerde de büyük sıkıntı çıkarıyor. Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferleri bu şekilde gerçekleşememişti.

OYUNA GELMEYİZ

Bunun sebebi Beşiktaş’ın ilgisinden sonra başka kulüplerin devreye girmesi ve oyuncunun fiyatının 2-3 katına çıkıyor olması. Siyah beyazlı yöneticiler sadece anlaştıkları değil telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri oyuncuların bile değerinin katlanmasına böyle tepki gösteriyor: “Selam verdiğimiz tanınmamış oyunculara kısa süre sonra Avrupa’dan teklifler gelmeye başlıyor. Biz diğer kulüpler gibi menajer oyunlarına gelmeyeceğiz. Yerli oyuncu piyasası gereğinden fazla artsa da biz transfer politikamızdan şaşmayacağız”...

SON ÖRNEK EMRECAN

Beşiktaş’ın ilgilendiği oyuncuların birden değerlenmesinin son örneği Emrecan Uzunhan oldu. Siyah beyazlılar girişimlere başladığında İstanbulspor’un 21 yaşındaki sol bekinin değeri 100 bin avroydu. Genç stoperin şu andaki değeri ise 500 bin avroyu geçmiş durumda.

WEGHORST RÖTARLI GELİYOR

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı golcü oyuncu Wout Weghorst'un dün İstanbul'da olması bekleniyordu. Hollandalı yıldızın bonservisine sahip olan Burnley ve Beşiktaş arasındaki resmî prosedürlerin zaman alması sebebiyle transferin 1-2 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Rıdvan Yılmaz transferinde Eintracht Frankfurt ile Beşiktaş arasında yeni pürüz! Beşiktaş'ın milli yıldızlarından Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a neden bir türlü imza atamadığı ortaya çıktı... 21 yaşındaki sol bek için Bundesliga ekibiyle büyük ölçüde anlaşan Siyah-Beyazlılar'ın Almanlar'dan istediği peşinatı bir türlü alamaması nedeniyle transfer yeniden krize girdi. Frankfurt yöneticileri daha önce de son anda fiyat kırarak transferin geleceğinin tehlikeye atmıştı.

Beşiktaş bombaları bir bir patlatıyor! Weghorts ve Tosun tamam Uzun üren pazarlıklar sonucu anlaşılan Weghorst bu akşam İstanbul'da olacak. Cenk Tosun ise Avusturya kampına katılacak. Muleka da yolda.