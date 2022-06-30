Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir yaz transfer döneminin 5. imzasını Cezayirli stoper Ahmed Touba'ya attırdı. 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

AHMED TOUBA KİMDİR?

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ahmed Touba’nın transferi için kulübü RKC Waalwijk ile anlaşmış olup Cezayirli futbolcuyu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Takımımızda 59 numaralı formayı giyecek olan defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Ahmed Touba’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Hatayspor, 5. transferini Rayane Aabid'i geri getirerek yaptı Süper Lig'de 3. sezonuna girerken teknik direktör değişikliği yaşayan ve takımın başına Serkan Özbalta'yı getiren Hatayspor, 5. transferini Rayane Aabid'i geri getirerek yaptı.

BONSERVİSİNE 2 MİLYON EURO

Belçika'da doğan ve Cezayir Milli Takımı formasını 6 kez giyen başarılı futbolcu için RKC Waalwijk kulübüne 2 milyon euro bonservis ödendi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sezonu 3. sırada bitiren Başakşehir daha önce Lucas Biglia'ya da imza attırmıştı.

Konyaspor'un rakibi BATE Borisov, Başakşehir'in rakibi Maccabi Netanya UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek İttifak Holding Konyaspor, Belarus'un BATE Borisov, Medipol Başakşehir ise İsrail'in Maccabi Netanya takımıyla karşılaşacak.

Lucas Biglia semt değiştirdi! Arjantinli yıldızı Medipol Başakşehir kaptı Medipol Başakşehir orta sahasını Lucas Biglia ile güçlendirdi... 36 yaşındaki Arjantinli yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.