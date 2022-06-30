Türkiye Gazetesi

Tottenham Hotspur'un UEFA Şampiyonlar Ligi çileği Richarlison... Londra devi, son 5 sezondur Premier League'de top koşturan 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızı kadrosuna kattı. Antonio Conte'nin takımı sambacı için Everton'a 50 milyon euro + bonuslar şeklinde bir bonservis ödemesi yapacak. Bu rakamlar Richarlison'u Tottenham tarihinin en pahalı transferi yapıyor.

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KÜME DÜŞMEKTEN ZOR KURTULDU

Watford'a 2017 yazında Fluminense'den 12 milyon euroya transfer edilen Richarlison, sadece 1 sezon sonra 39 milyon euroya Everton'a geçmişti. Premier League'in elit golcüleri arasına giren ve Brezilya Milli Takımı'nda da 36 kez forma giyerek önemli parçalardan biri haline gelen sambacıyle 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Everton kulübü geçen sezon küme düşme tehlikesi yaşamış ve Richarlison'un kritik maçlarda attığı kritik gollerle Premier League'e tutunmuştu.

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TOTTENHAM'IN 4. TRANSFERİ

Geçen sezon 10 gol, 5 asistlik bir performans sergileyen Ricarlison, Merseyside ekibinin en golcü ismi olmuştu.

Ricarlison; Southampton kalecisi Fraser Forster, İnter'in Hırvat yıldızı Ivan Perisic ve Brighton orta sahasının kalbi Yves Bissouma'nın ardından Spurs'un yeni sezon öncesi 4. transferi olacak. İngiliz ekibinin listesindeki bir diğer isim ise Barcelona'dan Clement Lenglet. Oyuncunun kiralık olarak Tottenham'a katılması bekleniyor.

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