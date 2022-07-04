Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Sakarya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Pazar günü yapılacak olan karşılamada saat değişikliğine gidildi.

MAÇ SAATİ GERİYE ÇEKİLDİ

Sarı-lacivertli takım, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına oynanacak müsabakanın başlama saatinin 21.30'dan 20.30'a alındığı bildirildi.

Hull City Ozan Tufan transferini resmen açıkladı... Videoda Beşiktaş'a attığı füze de var! Hull City ve Fenerbahçe, Ozan Tufan transferini aynı anda açıkladı... Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere’nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" dendi. Acun Ilıcalı'nın takımı ise hazırladığı tanıtım videosunda Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a attığı füzeye de yer verdi.