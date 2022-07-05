Türkiye Gazetesi

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Weghorst, Genel Havacılık Terminali'ndan çıkış yaptı. Hollandalı futbolcuyu bir grup siyah-beyazlı taraftar tezahüratlarla karşıladı.

Beşiktaş atkısı takılan Weghorst, "üçlü" tezahüratı yaptırdıktan sonra taraftarları selamlayarak havalimanından ayrıldı.

Kariyerine Hollanda'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Emmen, Heracles Almelo ve AZ Alkmaar, Almanya'da Wolfsburg ve İngiltere'de Burnley formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde toplam 396 resmi maçta 163 kez fileleri havalandırdı.

Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Weghorst, 14 karşılaşmada 3 gol attı.