Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray ikinci Dursun Özbek dönemiyle birlikte futbolda yeniden yapılanmaya gidiyor. Maddi olarak sıkıntılı dönemden geçen sarı kırmızılılar bu sebeple takviye çalışmalarında ince eleyip sık dokurken, geniş bir liste kurdu. Aslan, transferler için kasasından minimum para çıkarmak için kıran kırana pazarlıklarını sürdürürken karşısına çıkan fırsatları da kaçırma noktasına gelebiliyor. Bunun en net örneği ise şu an Ole Solbakken ve Erik Botheim’de yaşanıyor. Cimbom iki Norveçli yıldızla görüşmelere başladığında bu oyuncuların başka talipleri yoktu.

MENAJERLERE DAVET

Devre arasında serbest kalacak olan Solbakken ayrılığı kafaya koymuş durumda. Oyuncudan 5 milyon avro beklentisi olan Bodo Glimt’in 2,5 milyon avrolara inmesi diğer kulüplerin iştahını kabarttı. Roma oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Rus ekibi Krasnodar’la sözleşmesini tek taraflı fesheden Botheim de devlerin radarına girdi. Botheim’e de İtalya ve İspanya’dan talipler var. Kuzeyli iki ismi de henüz bitiremeyen sarı kırmızılılar fiyatları daha da artmadan bu oyuncuların menajerlerini İstanbul’a çağırma kararı aldı.

MARCAO'YA KAFA İZNİ

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un “Beklediği teklifleri alamazsa bizimle devam eder” dediği Marcao, Sevilla ile masaya oturdu. Genç teknik adam, Brezilyalı savunmacıya pazarlıklar için izin verdi. Buruk, geçen sezon 62 maça çıkan Kerem’e de “7 Temmuz’daki kampa kadar izinlisin” dedi.

FLORYA ŞENLENDİ

Galatasaray’da sezon başı hazırlıkları bir günlük iznin ardından dün yapılan çift idmanla devam etti. Sarı kırmızılılarda millî oyuncular da Florya’ya döndü. Bu oyuncuların fiziki açıklarını kapatmaları için özel program hazırlandı. Yeni transfer Kazımcan da ilk idmanına çıktı.

İrfan Can Kahveci'den 4 işareti yapan Galatasaray taraftarına "İndir o eli!" Fenerbahçe'nin Avusturya kampında bir Galatasaray taraftarı Sarı-Lacivertli futbolcularla fotoğraf istedi ancak eliyle "4 yıldız" göndermesi yapması İrfan Can'ın tepkisini çekti.