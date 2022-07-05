Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük, geçen sezon Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Münir Levent Mercan’ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz sezon Schalke 04 takımından kiralık olarak kadromuza kattığımız Münir Levent Mercan’ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık."

Fatih Karagümrük'ün yeni İtalyan'ı Matteo Ricci! Tam bir Andrea Pirlo transferi Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha Matteo Ricci’yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Bertolacci, Borini, Viviano gibi isimlerden büyük katkı alan İstanbul ekibinde İtalyan modası son sürat devam ediyor.

ALMANYA U20 TAKIMINDA OYNADI

Geçen sezon kiralık olarak kırmızı-siyahlı forma ile 22 maça çıkan Mercan, 625 dakika sahada kaldı ve takımı adına 1 gol kaydetti.

Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen 21 yaşındaki genç on numara, milli takımlar düzeyinde bu zamana kadar sadece Almanya U20 takımı ile 2 maça çıktı.

Andrea Pirlo'nun Karagümrük'teki yardımcıları kimler? Teknik ekip belli oldu VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı... Bugün top başı yapan İstanbul'un Kırmızı-Siyahlı ekibi, dünyaca ünlü İtalyan antrenörün 7 kişilik teknik ekibini tanıttı. İşte Pirlo'nun Karagümrük'teki yardımcıları...

Adana Demirspor'da iç transfer; Gökhan İnler 1 sezon daha kaptanlık yapacak Adana Demirspor tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in sözleşmesini 1 yıl uzattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Gökhan, Akdeniz ekibinde 30 Eylül 2020'den bu yana forma giyiyor.