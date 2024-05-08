Kerem Aktürkoğlu paylaştı yorum ve beğeni yağdı: "Helal sana kaptan"

Düzenleyen: Songül Soysal 8 Mayıs 2024 10:38 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 10:38 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray'da son dönemde en çok eleştirilen isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Aktürkoğlu'nun Gazze paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.