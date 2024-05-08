Kerem Aktürkoğlu paylaştı yorum ve beğeni yağdı: "Helal sana kaptan"
Spor Haberleri
Galatasaray'da son dönemde en çok eleştirilen isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Aktürkoğlu'nun Gazze paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Gazze paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Aktürkoğlu paylaşımına "Bu katliamların durması için daha ne kadar masumun ölmesi gerekiyor. Dünya ayağa kalkmak için daha neyi bekliyor? " notunu düştü.
"SAÇMA SAPAN HABERLER YAPIYORSUNUZ"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda, bu yaz evleneceğine dair haberler çıkan Kerem Aktürkoğlu bu iddialara sert tepki göstermişti.
Sivasspor maçı sonrası stat çıkışında bekleyen bazı basın mensuplarına yönelen Kerem Aktürkoğlu, evlilik haberlerine çıkışarak "Saçma sapan haberler yapıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.