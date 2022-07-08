Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nu belirledi ve hakemlik yapısına ilişkin çeşitli kararlar aldı.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:

1. SABRİ ÇELİK (BAŞKAN)

2. MURAT ILGAZ

3. AYNUR AYSUN AKAR

4. BAKİ TUNCAY AKKIN

5. AHMET İBANOĞLU

6. AYTEKİN DURMAZ

7. RECEP SÜRHAT MÜNİROĞLU

8. İSMAİL KÖSE

9. BÜLENT GÖKÇÜ

Sabri Çelik MHK'sinde görev dağılımı yapıldı Merkez Hakem Kurulu, Sabri Çelik'in başkanlığındaki ilk toplantısını bugün TFF Beylerbeyi Tesisleri'nde gerçekleştirdi. MHK'de görev dağılımı belli oldu.

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik, 4. kez Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak iş başı yapacak. Çelik daha önce 2004-2005, 2019 ve geçen sezon MHK Başkanı olarak görev yapmıştı.

Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Uzun yıllar 1. Lig’de hakemlik yapan Sabri Çelik, UEFA organizasyonlarında birçok defa gözlemcilik görevini üstlendi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Sabri Çelik aynı zamanda eski MHK başkanları Bülent Yavuz ve Hilmi Ok dönemlerinde kurul içinde yer aldı.

MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi.