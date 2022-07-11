Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Hatayspor ile yollarını ayıran Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı.

Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Göztepe, Fethiyespor, Fatih Karagümrük ve Hatayspor formalarını giyen Fatih Kurucuk, 142 maçta 9 gol attı.

AVRUPA'YA GİDECEK DENİYORDU

Fatih Kurucuk, Bordo-Beyazlılar'ın bu yaz yaptığı 13. transfer oldu. Geçen sezon play-off finalinde İstanbulspor'a kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen Bandırmaspor, gelecek sezon şampiyonluk hedefliyor.

Adana Demirspor'un 9. transferi Boşnak kaleci Goran Karacic Adana Demirspor, kaleci Goran Karacic’i kadrosuna kattığını duyurdu. Vincenzo Montella yönetiminde yeni sezona Bolu'da hazırlanan Akdeniz ekibi, 9. transferine imza attırdı.

Bandırmaspor teknik direktör Mustafa Gürsel'le yola devam etme kararı aldı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden RH. Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bandırmaspor’dan yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Gürsel'e Bandırmaspor kariyerinde bir kez daha başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.