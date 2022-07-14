Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan ve kadro listesini bugün UEFA’ya bildirmesi gereken Fenerbahçe transferde gaza bastı. Daha önce Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor’u alan ardından Tiago Çukur takviyesi yapan Kanarya, önceki gün de Willian Arao ve Joshua King transferlerini açıklamıştı. Son olarak bir takviye haberi de bu kez İtalya’dan geldi. Ali Koç yönetimi, adı sürekli Galatasaray ile anılan Cagliari’nin Brezilyalı forveti Joao Pedro’yu bitirdi.

MENAJERİ GELİYOR

İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbaçe'nin, Joao Pedro'nun transferi için İtalya Serie B Ligi ekibiyle anlaştığını yazdı. Oyuncu için 6,5 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca ekstra bonuslar da var. Her konuda anlaşma sağlanan oyuncu ile de 2+1 yıllık mukavele yapılacak. Haberde oyuncunun menajerinin yarın İstanbul’da olacağı ve yönetim ile sözleşme şartlarının detaylarını konuşacağı belirtildi. Transferin de kısa süre içinde resmî siteden duyurulmasının beklendiği vurgulandı.

Serie B’ye düşen Cagliari ile bir yıllık daha mukavelesi olmasına rağmen gitmek isteyen Pedro, (2014’ten bu yana) İtalyan ekibinde 270 maçta 86 gol ve 28 asistlik bir performans sergiledi.

SÖRLOTH KALIYOR MU?

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Alexander Sörloth için Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco "Sörloth işini yapıyor. Hazır ve iyi bir adam. Takım içinde de popüler biri. Alex, şansını olumlu kullanma yolunda ilerliyor" dedi.

BERİSHA'YA TRANSFER İZNİ

Forvet bölgesine yeni takviyeler yapan Fenerbahçe yönetimi, Mergim Berisha’dan kendine kulüp bulmasını istedi. Bu sebeple Berisha, Mainz 05 ile görüşmek üzere bir süredir Almanya’da bulunuyor. Yönetimin 2025’e kadar mukavelesi bulunan oyuncuya transferde kolaylık sağlaması bekleniyor.

NAPOLİ, KİM İÇİN İSTANBUL'DA

Sarı lacivertlilerde transferin gözdesi olan ve Fransız ekibi Rennes’in ciddi şekilde ilgilendiği Kim Min-Jae için Napoli’nin de devrede olduğu yazıldı. İtalyan basını, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli’nin sarı lacivertli yönetimle görüşmek için İstanbul’da bulunduğunu belirtti.

Fenerbahçe'ye iki transfer birden! Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tiago Çukur ile 4 yıllık; Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.