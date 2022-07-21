Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Benfica'dan yeni transferi Haris Seferovic'i 2,5 milyon avro satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık olarak transfer ettiğini resmen duyurdu. KAP açıklamasında, Portekiz ekibine 1 milyon, oyuncuya bir yıl için 2,3 milyon avro ödeneceği belirtildi. İmzası sonrası çok mutlu olduğunu söyleyen Boşnak asıllı oyuncu, "Çok güzel bir şehre ve çok büyük bir kulübe geldim. İstanbul'da sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Bir ev bulacağım ve adapte olacağım. Sonra da antrenman ve maçlara hazırlanacağım. Güzel bir sezon geçireceğim" dedi.

TARAFTAR ÇILGIN

Seferovic, "G.Saray'a karşı daha önce oynamıştım. Çok çılgınca bir geceydi. Stat full olmamasına rağmen harika bir atmosfer vardı. İşlerin iyi gittiği ve stadın full olduğu anda neler olacağını tahmin edemiyorum" ifadelerini kullanırken, "Geçen sezon olanlar geçen sezonda kaldı. G.Saray'ın büyüklüğünü herkes biliyor. Biz de yeni katılan oyuncular olarak birbirimize ve maçlara adapte olacağız. Şampiyonluk kazanmak istiyoruz. G.Saray her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım" diye konuştu.

DUBOIS DE TAMAM

Cimbom Seferovic’ten sonra Leo Dubois’i de kadrosuna kattı. Aslan Lyon’un 27 yaşındaki sağ beki için pazarlıklara 7 milyon avrodan başladı. Bu transfer için yoğun mesai harcanırken en sonunda Fransız ekibinin direnci kırıldı ve Dubois 2 milyon 500 bin avro artı bonuslarla birlikte transfer edildi. Dün gece İstanbul'a gelen Fransız oyuncu bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmî sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçında Galatasaray taraftarından destek UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sezonun ilk resmi maçında iki yeni transferi ilk 11'de görevlendirdi. Bazı Galatasaray taraftarları kendi takımlarının formalarıyla ezeli rakiplerine tribünde destek verdi.

Haris Seferovic'in yıllık ücreti ne kadar? Galatasaray bonservis ödedi mi? Sözleşme detayları açıklandı Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın dün akşam İstanbul'a gelerek resmi imzayı atan yeni golcü Haris Seferovic'in sözleşme detayları belli oldu.