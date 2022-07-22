Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı, Avusturya kampında Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği yetersiz performansın ardından teknik direktör Valerien Ismael tarafından oyundan alınmış ve buna tepki göstermişti. Kadro dışı bırakılan genç stoper, bir süre sonra özür dilese de bu özür, İspanya kampına götürülmesine yetmedi. Serdar'ın kadro dışı bırakılmasını isteyen teknik direktör Valerien Ismael bununla da yetinmedi.

SON KARAR YÖNETİMİN

Yönetime sert bir rapor sunan Fransız teknik adamın "Serdar genç ve gelişime açık bir oyuncu. Ancak profesyonellik konusundaki tutumu tam tersi. Yaptığı, ekibe karşı saygısızlık. Bu aşamada en iyisi takımdan ayrılmasıydı. Kendisi ile çalışmama kararını devam ettireceğiz. Gerisi sizle oyuncu arasında” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Serdar için yönetim hafta içinde bir görüşme yaparak son kararıverecek.

ÇEBİ'DEN ZİYARET

Dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olan Josef de Souza'ya, Başkan Ahmet Nur Çebi moral verdi. Sahalardan 2,5 ay uzak kalacak olan oyuncuyu Acıbadem Altunizade Hastanesinde ziyaret eden Çebi, bir süre sohbet edip sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Serdar Saatçı Beşiktaş'a veda hazırlığında... Genç futbolcunun özür dilemeye niyeti yok! Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkarak dikkatleri üzerine çeken genç stoper Serdar Saatçı, babası ve menajerinin yönlendirmesiyle takımdan ayrılmaya karar verdi. 19 yaşındaki futbolcu Avusturya kampında disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmış ve İstanbul'a yollanmıştı. Serdar'dan özrü bekleyenler fena yanıldı...

Beşiktaş haberleri... Valerien Ismail, Serdar Saatçı ve transfer hakkında açıklamalarda bulundu Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Fransız teknik adam kamptan gönderilen genç stoper Serdar Saatçı'yla ilgili " Her futbolcunun burada yüzde yüzünü vermesi gerek. Benim beklentim ve taraftarın beklentisi bu. Eğer bu olmuyorsa ben de bir karar alırım sonunda" diyerek kadro dışı kararının arkasında durdu.