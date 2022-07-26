Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarının ilk etabını 07-19 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yapan ve ardından İstanbul'a dönerek bir süre de burada idmanlarına devam eden Galatasaray, ikinci etap kamp çalışmaları için bugün tekrar Avusturya'ya gitti.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan Avusturya'ya doğru yola çıktı. 30 Temmuz'a kadar Tirol'de antrenmanlarını sürdürecek olan sarı-kırmızılı futbolcuları havaalanında gören bazı futbolseverler, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

11 FUTBOLCU GÖTÜRÜLMEDİ

Aytaç Kara, Christian Luyindama, Sacha Boey, Emre Taşdemir, İsmail Çipe, Sekidika, Atalay Babacan, Emin Bayram, Eren Aydın, Işık Kaan Arslan ve Batuhan Şen kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Muslera, Dubois, van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Seferovic, Yunus Akgün, Omar, Oğulcan Çağlayan, Gomis, Ömer Bayram, Morutan, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Nelsson, Sergio Oliveira, Cicaldau, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban."

Haris Seferovic atmaya başladı... Galatasaray - Kasımpaşa 2-1 Maç Özeti Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile özel maçta karşı karşıya gelen Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve yeni transferi Seferovic’in golleriyle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa’nın golü ise Hajradinovic’ten geldi.

FİORENTİNA VE SALERNİTANA İLE HAZIRLIK MAÇI

Sarı-kırmızılı takım 27 Temmuz'da Salernitana ile 31 Temmuz'da ise Fiorentina hazırlık maçları yapacak.

Galatasaray şu ana kadar 5 hazırlık maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçların ikisinden galip ayrıldı, birinde berabere kaldı, ikisini ise kaybetti.

Sturm Graz - Galatasaray: 2-1

Galatasaray - MOL Fehervar: 0-1

Galatasaray - Sigma Olomouc: 2-0

Galatasaray - Pardubice: 0-0

Galatasaray - Kasımpaşa: 2-1

Ali Akman Galatasaray'a doğru! Eintracht Frankfurt'a resmi teklif yapıldı Galatasaray, Eintracht Frankfurt Kulübü’ne, Ali Akman’ı kiralamak için resmi teklifi yaptı. Ali Akman da onay verilmesi halinde Galatasaray’da forma giymek istediğini kulübü Frankfurt’a iletti. Galatasaray Bundesliga ekibinden yanıt bekliyor. Transfer gerçekleşirse Galatasaray'daki 4. Akman olacak.