Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile başlattığı ’Gelecekteki Ben’ adlı ortak proje ile çocukların hayallerine ortak oluyor.

Hayata geçirilen bu projeyle İstanbul, Ankara, Antalya, Giresun, Şanlıurfa ve Van’da yaşayan TEGV çocukları, hayallerinde yatan meslekleri resmetti. Çocukların resimleriyle tasarlanan eserlerin tüm geliri, çocukların nitelikli eğitim desteği alabilmesi için derneğin resmi internet sitesinden satışa çıkacak ve çocuklara eğitim desteği olarak dönecek.

"BU PROJE ÇOK ANLAMLIYDI"

Projeyle ilgili olarak İHA muhabirine konuşan Taylan Antalyalı, çocuklarla birlikte vakit geçirmeyi çok sevdiğini ifade ederek şunları söyled.:

"Onların gelişimlerine bir nebze de olsun katkıda bulunmak istiyorum. Ben de küçük yaşlarda hayal kurdum ve hayalim peşinden gittim. Kolay olmadı. Kendi tecrübelerimle onlara bir nebze olsun yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Bu yüzden bu proje benim için çok anlamlıydı. TEGV ile birlikte çok önemli bir adım olarak düşünüyorum. Bence bu bir başlangıç. İlerleyen zamanlarda çok daha güzel projelerle zaman buldukça birlikte olacağımızı düşünüyorum. Çocukların sadece hayal güçlerini hayata geçirebilmeleri için cesaretlendirmek istedik. Amacımız bu şekildeydi."

ASTRONOT OLMAK İSTİYORDU

Çocukken nasıl bir hayali olduğunun sorulması üzerine Taylan Antalyalı, "Benim de hayal gücüm fena değildi. Uzay bilimi ile alakalı ilgim vardı. Öyle dergiler okuyordum. Resimlere bakıyordum. Beni etkiliyordu. O yüzden küçükken astronot olmak istiyordum. Öyle bir hayalim vardı. Hala uzay ile alakalı olayları takip ediyorum. Böyle bir düşüncem vardı. Bir yandan da futbol çok sevdiğim bir spordu. Futbola doğru yöneldim. Tişört de uzayı andıran bir tişört" şeklinde konuştu.

Bilinmese de kendisi gibi böyle sosyal sorumluluk projelerine destek veren arkadaşları olduğunu hatırlatan milli futbolcu, "Onlarla da konuşuyoruz, fikir alış-verişinde bulunuyoruz. Gerçekten bilmiyorum dışarıdan nasıl gözüküyor ama bu bizim umurumuzda değil gibi bir konu kesinlikle değil. Çocuklar özelinde gelecekleriyle alakalı ne yapabiliriz, o hayallerine ulaşmaları için onları nasıl cesaretlendirebiliriz gibi bu yolda yardımcı olmak istedim. Böyle birçok arkadaşım da var. Destek olan da birçok arkadaşım var. Onlarla birlikte çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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