Türkiye Gazetesi

Galatasaray kanayan yarası "6 numara"ya Fredrik Midtsjö'yü transfer etmek istiyor. TRT Spor'un haberine, AZ Alkmaar'da forma giyen Norveçli orta saha için kulübüne resmi teklif yapıldı.

2017 yazından beri Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen 28 yaşındaki Midtsjö, 194 maçta 7 gol 31 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray Avusturya kamp kadrosu açıklandı! İstenmeyen 11 futbolcu götürülmedi Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, 30 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Tirol'de sürdürecek. Aytaç Kara, Christian Luyindama, Sacha Boey, Emre Taşdemir, İsmail Çipe, Sekidika, Atalay Babacan, Emin Bayram, Eren Aydın, Işık Kaan Arslan ve Batuhan Şen kafilede yer almadı.

FLORİAN GRİLLİTSCH VETO YEDİ

Avustralyalı yıldız orta saha Florian Grillitsch, Okan Buruk'tan veto yemişti.

Başarılı çalıştırıcı, diğer kulüplerle görüşen ve Galatasaray'ı erteleyen futbolcu için şunları söylemişti:

"Grillitsch için bizim de soru işaretlerimiz var. Oyuncu bir takımla hazır bir şekilde çalışmıyor. İlk tercih edeceğimiz oyunculardan biri değil. Daha hazır, direkt takım idmanlarına başlayabilecek oyuncular üstünde duracağız"

Okan Buruk'tan transfer sözleri... "Grillitsch için bizim de soru işaretlerimiz var" Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a yakışır bir takım olacağız" dedi.

Beşiktaş transfer haberleri... Cenk Özkaçar iddiası! A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından geçen ay kadroya çağrılan ve 6-0'lık Litvanya maçının son 14 dakikasında forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Cenk Özkacar, Beşiktaş'la anılıyor.