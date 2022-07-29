Türkiye Gazetesi

Bu yaz 5 transfer yapan ve sağ stoper transferine öncelik veren Trabzonspor'un golcü transferini bitirmeye daha yakın olduğu ortaya çıktı. Bordo-Mavililer'in yeni golcüsü Umut Bozok oluyor...

Geçen sezon Kasımpaşa formasını kiralık giyen ve 38 maçta attığı 20 golle gol kralı olan 25 yaşındaki santrfor 7 de asist yapmıştı. Şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok için kulübü Lorient'e resmi teklifini sundu. Fransız ekibinin Galatasaray'dan istediği 2 milyon euroyu peşin vermeye hazır olan Bordo-Mavililer'in bu transferi bitirmesi bekleniyor.

HASTA GALATASARALI AMA...

Galatasaray'a transfer olabilmek için Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonunu kulladırmayan Umut Bulut, sosyal medya hesaplarından yaptığı Galatasaray paylaşımlarıyla da biliniyor.

Yıldız isim bir takipçisinin "Galatasaraylı Umut Bozok, Kasımpaşa'da 250 bin Euro ya oynayan Umut Galatasaray'dan 2 milyon Euro istiyor" şeklindeki paylaşımına "Abi gazetelerde okudugun seylere inanma lütfen" cevabını vermişti.

Umut Bozok'un kendisini Şampiyonlar Ligi'nde test etmek istemesinden dolayı Trabzonspor'a sıcak baktığı ve anlaşmanın kısa sürede sağlanacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN ELENMESİ TRABZONSPOR'A YARADI

2022-2023 sezonu için Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılım bedeli 15 milyon 640 bin euro, yayın geliri 2 milyon 700 bin euro, katsayı geliri olarak ise 1 milyon 137 bin euro olarak açıklandı.

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor bu sezon kalması halinde 19 milyon euro kasasına koyacak. Ayrıca Trabzonspor, Fenerbahçe'nin elenmesi nedeniyle 1 milyon euro daha ekstra bir gelir elde edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRLERİ NE KADAR?

UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gruplarda galibiyete 2 milyon 800 bin euro, beraberliğe ise 930 bin euro ödül verilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde bir takımın son 16'ya kalması halinde kazanacağı rakam 9 milyon 600 bin euro olacak.

Çeyrek finale kalan takıma ekstra 10 milyon 600 bin euro, yarı finale kalan ekiplere ise ekstra 12 milyon 500 bin euro daha verilecek.

Finale kalan takımlar 15 milyon 500 bin euro elde edecek. Şampiyon olan takım ise 4 milyon 500 bin euro ek gelir sahibi olacak.

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