Türkiye Gazetesi

Son 7 sezondur Çaykur Rizespor forması giyen 27 yaşındaki kaleci Gökhan Akkan, Fenerbahçe'ye transfer oluyor.

Karadeniz ekibiyle bir süredir pazarlık halinde olan Sarı-Lacivertliler'in anlaşma sağladığı öğrenildi. Çaykur Rizespor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan milli kaleci için 1 ya da 1.5 milyon euro bonservis ödenmesi bekleniyor.

ALTAY BAYINDIR SLOVACKO MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki Slovacko mücadelesinde 7 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Hakan ve Serdar derken, Altay, Ferdi, İrfan Can, Joshua King de sakatlar kervanına katıldı.

Teknik direktör Jorge Jesus’un ısrarla vurgulamasına rağmen henüz bir kaleci transferi yapmayan sarı lacivertlilerin bu zorlu maçta kalesini 19 yaşındaki Ertuğrul koruyacak. Kulübede 16 yaşındaki Furkan Onur Akyüz olacak.

Çekya deplasmanında Fener'de 7 eksik Sezona keyifsiz bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, sakatlık kâbusuyla boğuşuyor. Çekya deplasmanında kaleci Altay dahil tam yedi oyuncu forma giyemeyecek.

Fenerbahçe yedek kaleci arayışında Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran ve Çaykur Rizespor'dan Tarık Çetin'le de görüşmüştü.

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