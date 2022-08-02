TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor, Danimarka şampiyonu Kopenhag ile eşleşti. Bordo-Mavililer rakibini elemeyi başarırsa Devler Ligi'nde gruplara kalacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.
Play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.
Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
Dries Mertens transferi için Hamsik devrede! Trabzonspor'a dünya yıldızı... Napoli'den ayrılan ve boşa çıkan Belçikalı yıldız forvet Dries Mertens, Trabzonspor'la görüşme halinde... İtalyan basınında çıkan haberlere göre; 35 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor, Salernitana ve Royal Antwerp kapışıyor.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Şampiyonlar yolu
Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)
Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)
Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)
Ahmet Ağaoğlu: Kopenhag'la görülmemiş bir hesabımız vardı UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu play-off turu kurasını değerlendiren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tek hedeflerinin Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek olduğunu söyledi.
Lig yolu
Dinamo Kiev (Ukrayna) / Sturm Graz (Avusturya) - Benfica (Portekiz) / Midtjylland (Danimarka)
Union Saint-Gilloise (Belçika) / Rangers (İskoçya) - Monaco (Fransa) / PSV (Hollanda)
Trabzonspor sağ stoperine lig başlamadan kavuşacak! Ahmet Ağaoğlu transferleri açıkladı... Turkcell Süper Kupa Final maçında Trabzonspor Sivasspor’u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa’yı müzesine götürdü. Mücadelenin ardından Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Ağaoğlu, “Sahada güzel bir mücadele vardı. Hazırlık maçlarının aksine çok farklı performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir” şeklinde konuştu.