Türkiye Gazetesi

Cimbom’daki transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Kâzımcan Karataş, Haris Seferovic ve Fredrik Midtsjö takviyesi yapan sarı kırmızılılar Marcao (12 milyon avro), Mustafa Muhammed (250 bin avro-kiralık) ve Mbaye Diagne’yi (Bedelsiz) de göndermişti. Orta saha ve forvet bölgesine yeni takviyeler yapması gündemde olan Aslan’da yeni ayrılıklar da olabilir. Ki bu da sürpriz gibi. O isim de Victor Nelsson...

25 MİLYON AVRO

Satışı düşünülmeyen Danimarkalı stoper için Torino’nun ardından Marcao’yu alan Sevilla da devrede. Mukavelesinde 25 milyon avroya serbest kalma maddesi bulunan oyuncu için şu ana kadar 10 milyon avroları bulan teklifler görüldü ama kibarca teşekkür edildi. Rakamın daha da yukarılara çıkması durumunda sarı kırmızılı yönetimin masaya oturabileceği belirtiliyor. Nelsson’un da Sevilla’nın teklifine sıcak bakması transfer ihtimalini güçlendiriyor.



Arsenal’in yıldızı Lucas Torreira

TORREIRA'DA EL GÜÇLENDİ

Galatasaray’ın orta saha için liste başında bulunan Arsenal’in yıldızı Lucas Torreira’da olumlu gelişmeler var. Fernando Muslera’nın da devreye girdiği Uruguaylı Torreira konusunda istekli olan diğer kulüp Roma devreden çıktı. Böylece Aslan’ın eli güçlendi. Futbolcunun da Galatasaray’da oynamaya sıcak bakması yönetimi rahatlattı. Pazarlıklarda sona gelindi. Orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon avro. Ve sezon sonunda mukavelesi bitiyor. Cimbom da 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini 5 milyon avro civarında bir rakama bitirmek istiyor.

Aytaç Kara Galatasaray'da yarım sezon oynayabildi... Geçen yaz Kasımpaşa'dan ayrılarak Galatasaray'a 3 yıllık imza atan 28 yaşındaki orta saha Aytaç Kara, kalan 2 yıllık alacaklarından feragat ederek takımdan ayrıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Fredrik Midtsjö'nün maliyeti açıklandı Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Norveçli orta saha için AZ Alkmaar'a 3.5 milyon euro bonservis ödendi. 28 yaşındaki futbolcunun yıllık ücreti ise 975 bin euro...