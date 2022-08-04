Türkiye Gazetesi

Son olarak Fransa 2. Lig ekiplerin Amienz forması giyen orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba, Alanyaspor’a imza attı. 25 yaşındaki Fransız futbolcu ile 3 yıllık mukavele imzalandı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, “Lig başlamadan transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugünde Fransa’dan Lusamba’yı transfer ediyoruz. Lusamba 3 yıl önce yine kulübümüze gelmişti. O zaman kısmet olmamıştı. Şimdi kulübümüzle 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Takip ettiğimiz önemli ve değerli bir oyuncu. Kulübümüze çok fayda sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah kazasız belasız sakatlık geçirmeden faydalı işler yapacağına inanıyoruz. Aramıza hoş geldin Lusamba” dedi.

3 YIL ÖNCE BEĞENİLMEMİŞTİ

Alanyaspor’a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Lusamba, “Başkanımızın da dediği gibi 3 sene önce buraya gelmiştim. Bugün burada tekrar buluşuyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum, taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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