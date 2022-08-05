Türkiye Gazetesi

West Ham United, Maxwel Cornet için Burnley'e 20.7 milyon euro ödedi. 25 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Londra ekibine 5 yıllık imza attı.

Cornet geçen yaz Burnley'e Olympique Lyon'dan transfer 15 milyon euroya transfer edilmişti.

WEST HAM'DA HEDEF İLK 4 SIRA

Premier League'de ilk 4 sırayı hedefleyen David Moyes yönetimindeki Wes Ham United bu yaz şimdiye kadar transfere 112 milyon euro harcadı.

İtalyan golcü Scamacca için Sassuolo'ya 36 milyon euro ödeyen West Ham, Faslı stoper Nayef Aguerd için Rennes'e 35 milyon euro, satın alma opsiyonu kullandığı kaleci Areola için PSG'ye 12 milyon euro ve İngiliz orta saha Flynn Downes için Swansea'ye 11 milyon euro ödedi.

Chelsea'ye 70 milyon euroluk sol bek! Marc Cucurella'yı da alan Londra devi transferde atağa kalktı Chelsea'nin İspanyol sol beki Marcos Alonso, Barcelona'ya transfer olmak üzere... Katalan devi 31 yaşındaki futbolcu için Chelsea ile anlaştı. İspanyol basınına göre imzalar atılmak üzere...Chelsea, Brighton'dan İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı transfer etti.

Fenerbahçe'nin forvet adaylarından Alassane Plea takımında kaldı Borussia Mönchengladbach, Fransız forvet Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Plea'nın sezon sonu bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.