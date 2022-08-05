Türkiye Gazetesi

Cristiano Ronaldo'nun ismi daha önce Bayern Münih, Chelsea, Sporting, PSG ve Real Madrid gibi kulüplerle anılmış ancak hepsi açıklama yaparak kibarca Portekizli süper yıldızı istemediklerini belirtmişti.

Geçen yaz Juventus'tan ayrılıp "yuvam" dediği Manchester United'la 2 yıllık sözleşme imzalayan 37 yaşındaki futbolcu, İngiliz devinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak olmasından rahatsız. Devler Ligi'nde oynayan bir kulüpte forma giymek isteyen Ronaldo, ManU'yla antrenmanlara başladı.

ŞANLIURFASPOR'DAN AÇIKLAMA!

Ancak, bir Galatasaray taraftarının Instagram'daki "Come to Galatasaray" yorumunu beğenince Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecan sardı.

Sosyal medyada bir anda Ronaldo çılgınlığı yaşanmaya başlandı. Espriler birbirini kovalarken Şanlıurfaspor resmi Twitter hesabından "Cristiano Ronaldo, Şanlıurfaspor'un gündeminde bulunmuyor" paylaşımıyla eğlenceye katıldı.

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