Türkiye Gazetesi

Premier League'de geçen sezon ilk 4'e girmeyi başaran Tottenham Hotspur, bu yaz transferde ses getiren hamlelere imza atmıştı. İlk hafta Southampton'ı ağırlayan Spurs 0-1 geriye düştüğü maçı 4-1 kazandı. Londra devinin 1 golü de VAR'a takıldı.

Konuk ekip 12'de kaptanı James Ward-Prowse'ın golüyle öne geçti. Tottenham'ın golleri Ryan Sessegnon (21), Eric Dier (31), Salisu (k.k. 61) ve Kulusevski'den (63) geldi. İsveçli yıldız Kulusevski bir de asist yaptı ve maçın adamı seçildi.

3'LÜ SAVUNMAYLA CHELSEA'Yİ ŞAMPİYON YAPTI

Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Antonio Conte, 3-4-3 dizilişiyle başladığı sezonda etkileyici bir galibiyete imza attı. İtalya çalıştırıcı Chelsea'nin son şampiyonluğunda takımın başındaydı ve Maviler'i bu sistemle oynatmıştı.

LİVERPOOL KAYIPLA BAŞLADI

Premier League'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool 2-2 berabere kaldı.

Craven Cottage Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Fulham, 32. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Rakibine 64. dakikada Darwin Nunez'in şık golüyle cevap veren Liverpool, durumu 1-1'e getirdi. Mitrovic, 72. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak Fulham'ı 2-1'lik skorla bir kez daha öne taşıdı. Liverpool, 80. dakikada sahneye çıkan Muhammed Salah ile yeniden beraberlik golünü buldu ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Maxwel Cornet West Ham United'da! Arthur Masuaku'nun yerine Fransız yıldız Premier League ekiplerinden West Ham United, Burnley'nin sol kanat oyuncusu Maxwel Cornet'yi transfer etti. Londra kulübü sol beki Arthur Masuaku'yu Beşiktaş'a göndermişti.