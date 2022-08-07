Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 1. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor..

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Antalyaspor - Galatasaray maçı Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak. Antalyaspor - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

Antalyaspor - Galatasaray maçında VAR'da görevi Alper Ulusoy alırken AVAR'da da Alper Çetin yer alacak

Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerini açıkladı! Galatasaray, Lucas Torreira ile Dries Mertens'i KAP'a bildirdi... "Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.", "Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray, Fernando, Soner, Ndao, Ghacha, Luiz Adriano, Haji Wright

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliviera, Berkan, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic

ANTALYASPOR İLE GALATASARAY 53. RANDEVUDA

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 52 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın 101 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon İstanbul’da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazanırken, Antalya’daki maç ise 1-1 sona erdi.

7 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının iki etabını da Avusturya’da gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar ilk olarak 7-19 Temmuz tarihlerinde Graz şehrinde, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 26-31 Temmuz’da Tirol kentinde yaptı.

Cim Bom hazırlık döneminde sırasıyla Sturm Graz, Mol Fehervar, Sigma Olomouc, Pardubice, Kasımpaşa, Salernitana ve Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Aslan bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

LEO DUBOİS SAKAT

Yeni transferlerden Fransız sağ bek Leo Dubois, sakatlığından dolayı Antalyaspor maçında oynamayacak. Dubois, Avusturya’da kampın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk etmiş, daha sonra yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmişti.

GALATASARAY'IN AÇILIŞ HAFTASI KARNESİ

Galatasaray, 64 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 44 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Sarı-Kırmızılılar, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 26 ilk hafta maçının ise 14'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

Galatasaray, dış sahada çıktığı son 10 açılış müsabakasının sadece 4'ünü kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2001-2002 sezonuyla başlayan süreçte rakip sahada çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinde 4 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenildi yaşadı.