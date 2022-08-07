Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor'un geçen yaz kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mario Balotelli, Süper Lig'e veda ediyor.

31 yaşındaki talyan santrfor, Twitter hesabındanki bilgilleri güncelleyerek yeni adresini duyurdu. Balotelli, bio'sunu 'İtalya ve Brescia forveti' olarak değiştirdi.

Adana Demirspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 18 gol ve 4 asist kaydetti. Balotelli kariyerine İtalya 2. Ligi Serie B'de devam edecek.

BAŞKAN SATARIM DEMİŞTİ

Adana Demirspor Başkanı Ethem Sancak, "4 milyon euroyu getiren Balotelli'yi alır" açıklaması yapmıştı.

Mario Balotelli, Adana Demirspor'un bugün Süper Lig'de Giresunspor'a konuk olduğu maçın kadrosunda yer almadı.

Henry Onyekuru golle başladı.. Giresunspor - Adana Demirspor 2-3 Maç Özeti Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunun ilk haftasında Giresunspor ile Adana Demirspor, Giresun'da kozlarını paylaştı. Adana ekibi 38 yaşındaki kaptanı Gökhan İnler'in 1 gol, 1 asistle oynadığı, Henry Onyekuru'nun da Adana kariyerine golle başladı maçı 2-3 kazandı.

Yaroslav Rakitskyi Adana Demirspor'da... Mavi Şimşekler'e yıldız stoper Adana Demirspor, 32 yaşındaki Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskyi’yi transfer ettiğini duyurdu.

Mario Balotelli'de ayrılık iddiası! Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü için "Haftalardır görüşüyoruz" açıklaması Adana Demirspor'da adeta yeniden doğan İtalyan santrfor Mario Balotelli'nin ise bir süredir başka bir kulüple görüştüğü ortaya çıktı... İtalyan medyası 31 yaşındaki yıldızın Adana'dan ayrılacağını iddia etti.