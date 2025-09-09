MEB sorumluluk sınavları ne zaman, saat kaçta? 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavları takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sorumluluk sınavlarının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Öğrencilerin 10., 11. ve 12. sınıflarda veya önceki yıllardan sorumlu oldukları derslerden sınava girmesi gerekiyor.

Peki, MEB sorumluluk sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte öğrencilerin heyecanla beklediği 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavları takvimi.

MEB SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sorumluluk sınavları 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava girmeyen öğrenciler, alttan sorumlu oldukları derslerde başarı sağlayamayacak.

Alttan sorumlu olunan dersleri başarıyla geçemeyen öğrenciler mezun olamayacak. Bu yüzden uzmanlar, sorumlu olunan derslerle ilgili yapılan sınavların kaçırılmamasını öneriyor.

MEB SORUMLULUK SINAVLARI SAAT KAÇTA?

8-12 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen sorumluluk sınavlarının saatleri okuldan okula hatta dersten derse değişiklik gösterebiliyor. MEB'in açıkladığı Kartal Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Eylül dönemi sorumluluk sınav programı ise şu şekilde: