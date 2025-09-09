MEB sorumluluk sınavları ne zaman, saat kaçta? 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavları takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavlarının yapılacağı tarih ve saat merak ediliyor. Çok sayıda öğrencinin gireceği sorumluluk sınavları için geri sayım başlarken, "MEB sorumluluk sınavları ne zaman, saat kaçta?" soruları araştırılıyor. İşte 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavları takvimi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sorumluluk sınavlarının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Öğrencilerin 10., 11. ve 12. sınıflarda veya önceki yıllardan sorumlu oldukları derslerden sınava girmesi gerekiyor.
MEB SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sorumluluk sınavları 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava girmeyen öğrenciler, alttan sorumlu oldukları derslerde başarı sağlayamayacak.
Alttan sorumlu olunan dersleri başarıyla geçemeyen öğrenciler mezun olamayacak. Bu yüzden uzmanlar, sorumlu olunan derslerle ilgili yapılan sınavların kaçırılmamasını öneriyor.
MEB SORUMLULUK SINAVLARI SAAT KAÇTA?
8-12 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen sorumluluk sınavlarının saatleri okuldan okula hatta dersten derse değişiklik gösterebiliyor. MEB'in açıkladığı Kartal Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Eylül dönemi sorumluluk sınav programı ise şu şekilde:
|SINIF
|SINAV GÜNÜ
|SINAV SAATİ
|DERS
|SINAV YERİ
|9
|8 Eylül 2025
|13:00
|Biyoloji
|230
|9
|8 Eylül 2025
|15:40
|Bilişim Teknolojileri Temelleri (BT)
|134
|9
|8 Eylül 2025
|15:40
|Fizik
|230
|9
|8 Eylül 2025
|16:30
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|230
|9
|9 Eylül 2025
|13:00
|Yabancı Dil
|230
|9
|9 Eylül 2025
|15:40
|Anne Çocuk Sağlığı (ÇGE)
|236
|9
|9 Eylül 2025
|15:40
|Beslenme İlkeleri ve Hijyen (Yiyecek)
|236
|9
|9 Eylül 2025
|15:40
|Gıda Mikrobiyolojisi
|-
|9
|9 Eylül 2025
|15:40
|Model Analizi ve Model Geliştirme
|236
|9
|9 Eylül 2025
|15:40
|Radyo Televizyon Temel Kavramları
|-
|9
|9 Eylül 2025
|15:40
|Temel Fotoğraf (Grafik)
|111
|9
|9 Eylül 2025
|16:30
|Kimya
|230
|9
|9 Eylül 2025
|16:30
|Seç. Peygamberimizin Hayatı
|230
|9
|10 Eylül 2025
|13:00
|Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları
|230
|9
|10 Eylül 2025
|13:00
|Tarih
|230
|9
|10 Eylül 2025
|15:40
|Atölye (Moda)
|116
|9
|10 Eylül 2025
|15:40
|Laboratuvar Tekniği (Gıda)
|230
|9
|10 Eylül 2025
|15:40
|Müzik ve Dramatik Etkinlikler ATL. (ÇGE)
|236
|9
|10 Eylül 2025
|15:40
|Programlama Temelleri (BT)
|134
|9
|10 Eylül 2025
|15:40
|Temel Yiyecek Üretimi ve Servis Atölyesi (Yiyecek)
|230
|9
|10 Eylül 2025
|15:40
|Videonun Temelleri (RTV)
|108
|9
|11 Eylül 2025
|13:00
|Matematik
|230
|9
|11 Eylül 2025
|15:40
|Türk Dili ve Edebiyatı (Yazılı)
|230-231-236
|9
|11 Eylül 2025
|16:30
|Türk Dili ve Edebiyatı (Uygulama)
|230-231-236
|9
|12 Eylül 2025
|13:00
|Mesleki Gelişim Atölyesi
|230
|9
|12 Eylül 2025
|15:40
|Çocuk Ruh Sağlığı (ÇGE)
|230
|9
|12 Eylül 2025
|15:40
|Fotoğraf ve Video İşleme (RTV)
|108
|9
|12 Eylül 2025
|15:40
|Gıda Hijyeni ve Sanitasyon (Gıda)
|230
|9
|12 Eylül 2025
|15:40
|Konuk İlişkileri (Yiyecek)
|230
|9
|12 Eylül 2025
|16:30
|Coğrafya
|230