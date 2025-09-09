Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MEB sorumluluk sınavları ne zaman, saat kaçta? 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavları takvimi

MEB sorumluluk sınavları ne zaman, saat kaçta? 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavları takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MEB sorumluluk sınavları ne zaman, saat kaçta? 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavları takvimi
Sınav, Sınav Takvimi, Eylül, Tarih, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavlarının yapılacağı tarih ve saat merak ediliyor. Çok sayıda öğrencinin gireceği sorumluluk sınavları için geri sayım başlarken, "MEB sorumluluk sınavları ne zaman, saat kaçta?" soruları araştırılıyor. İşte 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavları takvimi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sorumluluk sınavlarının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Öğrencilerin 10., 11. ve 12. sınıflarda veya önceki yıllardan sorumlu oldukları derslerden sınava girmesi gerekiyor.

Peki, MEB sorumluluk sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte öğrencilerin heyecanla beklediği 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavları takvimi.

MEB sorumluluk sınavları ne zaman, saat kaçta? 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavları takvimi - 1. Resim

MEB SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sorumluluk sınavları 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava girmeyen öğrenciler, alttan sorumlu oldukları derslerde başarı sağlayamayacak. 

Alttan sorumlu olunan dersleri başarıyla geçemeyen öğrenciler mezun olamayacak. Bu yüzden uzmanlar, sorumlu olunan derslerle ilgili yapılan sınavların kaçırılmamasını öneriyor.

MEB sorumluluk sınavları ne zaman, saat kaçta? 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavları takvimi - 2. Resim

MEB SORUMLULUK SINAVLARI SAAT KAÇTA?

8-12 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen sorumluluk sınavlarının saatleri okuldan okula hatta dersten derse değişiklik gösterebiliyor. MEB'in açıkladığı Kartal Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Eylül dönemi sorumluluk sınav programı ise şu şekilde:

SINIFSINAV GÜNÜSINAV SAATİDERSSINAV YERİ
98 Eylül 202513:00Biyoloji230
98 Eylül 202515:40Bilişim Teknolojileri Temelleri (BT)134
98 Eylül 202515:40Fizik230
98 Eylül 202516:30Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi230
99 Eylül 202513:00Yabancı Dil230
99 Eylül 202515:40Anne Çocuk Sağlığı (ÇGE)236
99 Eylül 202515:40Beslenme İlkeleri ve Hijyen (Yiyecek)236
99 Eylül 202515:40Gıda Mikrobiyolojisi-
99 Eylül 202515:40Model Analizi ve Model Geliştirme236
99 Eylül 202515:40Radyo Televizyon Temel Kavramları-
99 Eylül 202515:40Temel Fotoğraf (Grafik)111
99 Eylül 202516:30Kimya230
99 Eylül 202516:30Seç. Peygamberimizin Hayatı230
910 Eylül 202513:00Seç. Demokrasi ve İnsan Hakları230
910 Eylül 202513:00Tarih230
910 Eylül 202515:40Atölye (Moda)116
910 Eylül 202515:40Laboratuvar Tekniği (Gıda)230
910 Eylül 202515:40Müzik ve Dramatik Etkinlikler ATL. (ÇGE)236
910 Eylül 202515:40Programlama Temelleri (BT)134
910 Eylül 202515:40Temel Yiyecek Üretimi ve Servis Atölyesi (Yiyecek)230
910 Eylül 202515:40Videonun Temelleri (RTV)108
911 Eylül 202513:00Matematik230
911 Eylül 202515:40Türk Dili ve Edebiyatı (Yazılı)230-231-236
911 Eylül 202516:30Türk Dili ve Edebiyatı (Uygulama)230-231-236
912 Eylül 202513:00Mesleki Gelişim Atölyesi230
912 Eylül 202515:40Çocuk Ruh Sağlığı (ÇGE)230
912 Eylül 202515:40Fotoğraf ve Video İşleme (RTV)108
912 Eylül 202515:40Gıda Hijyeni ve Sanitasyon (Gıda)230
912 Eylül 202515:40Konuk İlişkileri (Yiyecek)230
912 Eylül 202516:30Coğrafya230
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'den seyahat uyarısı: O ülkeye gitmeyin!Fitch'ten küresel rapor çıktı: Türkiye ekonomide ne kadar büyüyecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın mı, borsa mı, gümüş mü, dolar mı? İslam Memiş 2025’in yatırım şampiyonunu açıkladı - HaberlerAltın mı, borsa mı, gümüş mü, dolar mı? İslam Memiş 2025’in yatırım şampiyonunu açıkladıTürkiye-Hırvatistan Ümit Milli Takım maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? - HaberlerTürkiye-Hırvatistan Ümit Milli Takım maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel kimdir? - HaberlerCHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel kimdir?Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? - HaberlerÜcretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?Türkiye'nin yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ay-yıldızlılar Polonya'yı devirerek tarih yazdı - HaberlerTürkiye'nin yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ay-yıldızlılar Polonya'yı devirerek tarih yazdı28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? - Haberler28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...