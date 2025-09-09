Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Kamu ve özel sektör çalışanları resmi tatil günleri ve mesai ücretleriyle ilgili ayrıntıları merak ediyor. İşte 28-29 Ekim 2025 tarihlerine dair bilinmesi gerekenler.

29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Milli bayramların resmi tatil kapsamına girdiği belirtilirken, "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?" soruları da aramalarda öne çıkıyor. Kamu kurum ve kuruluşları resmi tatillerde çalışmalarına ara verirken, özel sektörde kimi iş yerleri çalışanlarına mesai ücreti ödüyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2025 Salı günü resmi tatil kapsamına girmiyor. Sadece Milli bayramın kutlandığı gün resmi tatil olarak sayılıyor.

Bu sebeple 28 Ekim’de kamu ve özel sektör çalışanları mesailerine normal şekilde devam edecek.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Bu sene Çarşamba gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Dolayısıyla bütün kamu kurum ve kuruluşları tatil ediyor.

Özel sektör çalışanlarına 29 Ekim’de çalışmaları halinde mesai ücreti ödenmesi gerekiyor.

 

