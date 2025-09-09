İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman?

Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören öğrencilere kısmi zamanlı iş imkanı sunan İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem başvuruları merakla bekleniyor. Program, öğrencilerin hem eğitimlerine devam etmelerini hem de iş gücü piyasasında tecrübe kazanmalarını hedefliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2026 yılı İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için henüz resmi takvim açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda başvurular genellikle Şubat ayında başlıyordu. Bu nedenle 2026 dönemi için de Şubat ayı muhtemel başlangıç tarihi olarak görülüyor. Kesin tarihler için İŞKUR’un resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular yalnızca internet üzerinden yapılıyor. Öğrenciler başvuru için şu kanalları kullanabiliyor:

genclik.iskur.gov.tr

e-Devlet entegrasyonu

İŞKUR e-Şube

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuruya uygun olanlar: Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

Başvuruya uygun olmayanlar: Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?