Haberler > Haberler > İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman?

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman?

- Güncelleme:
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Başvuru şartlarına dair detaylar yakından takip ediliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? İşte programla ilgili bilinmesi gerekenler.

Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören öğrencilere kısmi zamanlı iş imkanı sunan İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem başvuruları merakla bekleniyor. Program, öğrencilerin hem eğitimlerine devam etmelerini hem de iş gücü piyasasında tecrübe kazanmalarını hedefliyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? - 1. Resim

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2026 yılı İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için henüz resmi takvim açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda başvurular genellikle Şubat ayında başlıyordu. Bu nedenle 2026 dönemi için de Şubat ayı muhtemel başlangıç tarihi olarak görülüyor. Kesin tarihler için İŞKUR’un resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? - 2. Resim

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular yalnızca internet üzerinden yapılıyor. Öğrenciler başvuru için şu kanalları kullanabiliyor:

  • genclik.iskur.gov.tr

  • e-Devlet entegrasyonu

  • İŞKUR e-Şube

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Başvuruya uygun olanlar: Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

  • Başvuruya uygun olmayanlar: Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

  1. Öğrenciler, genclik.iskur.gov.tr adresine girerek sisteme kayıt oluyor.

  2. Başvuru formu dolduruluyor ve gerekli bilgiler sisteme yükleniyor.

  3. Başvuru tamamlandığında formun PDF çıktısı sistemden alınabiliyor.

  4. Üniversiteler, öğrencilerin uygunluk durumunu kontrol ederek süreci onaylıyor.

