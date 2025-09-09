Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hangi banka ne kadar kredi veriyor? 90 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hangi banka ne kadar kredi veriyor? 90 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkanı
Nakit para ihtiyacı olan çok sayıda vatandaş, faizsiz kredi çekebilmek adına bankalara müracaat ediyor. Bankalar da 2025 Eylül ayı itibarıyla yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte 90 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkanı.

2025 Eylül ayı itibarıyla emeklilere 30 bin TL'ye varan promosyon ödemeleri yapan bankalar, yeni müşterilere sahip olabilmek adına faizsiz kredi yarışına da girdi. Kısa vadeli destek paketleriyle nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara 90 bin TL’ye varan finansman sunan bankaların listesi açıklandı. 

Özellikle ihtiyaç kredilerinde 90 bin TL’yi bulan faizsiz destek kampanyaları dikkat çekerken, "Hangi banka ne kadar kredi veriyor?" sorusu da aramalarda öne çıkıyor. 

HANGİ BANKA NE KADAR KREDİ VERİYOR?

Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları hız kazandı. Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar faizsiz kredi başvurusu için bankaların yolunu tutarken, 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunan bankalar belli oldu.

Hangi bankanın ne kadar kredi verdiği vatandaşlarca merak edilirken, bu kampanyalar özellikle ilk kez müşteri olacaklara cazip fırsatlar tanıyor. 

90 BİN TL'YE VARAN FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Bankaların yeni müşterilerine sunduğu faizsiz kredi tutarları yakından takip ediliyor. İşte Eylül 2025 itibarıyla 90 bin TL'ye varan faizsiz kredi listesi:

  • Akbank: 30.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL 3 ay vadeli taksitli avans.
  • Garanti BBVA: 50.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans.
  • DenizBank: 65.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans.
  • QNB Finansbank: 60.000 TL’ye kadar faizsiz kredi.
  • Enpara: 60.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi
  • İş Bankası: 55.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ve 30.000 TL’ye kadar faizsiz ek hesap.
  • Albaraka Türk: 85.000 TL’ye kadar faizsiz kredi.
  • Kuveyt Türk: 80.000 TL’ye kadar faizsiz kredi.

