Hangi banka ne kadar kredi veriyor? 90 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkanı

2025 Eylül ayı itibarıyla emeklilere 30 bin TL'ye varan promosyon ödemeleri yapan bankalar, yeni müşterilere sahip olabilmek adına faizsiz kredi yarışına da girdi. Kısa vadeli destek paketleriyle nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara 90 bin TL’ye varan finansman sunan bankaların listesi açıklandı.

Özellikle ihtiyaç kredilerinde 90 bin TL’yi bulan faizsiz destek kampanyaları dikkat çekerken, "Hangi banka ne kadar kredi veriyor?" sorusu da aramalarda öne çıkıyor.

HANGİ BANKA NE KADAR KREDİ VERİYOR?

Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları hız kazandı. Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar faizsiz kredi başvurusu için bankaların yolunu tutarken, 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunan bankalar belli oldu.

Hangi bankanın ne kadar kredi verdiği vatandaşlarca merak edilirken, bu kampanyalar özellikle ilk kez müşteri olacaklara cazip fırsatlar tanıyor.

90 BİN TL'YE VARAN FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Bankaların yeni müşterilerine sunduğu faizsiz kredi tutarları yakından takip ediliyor. İşte Eylül 2025 itibarıyla 90 bin TL'ye varan faizsiz kredi listesi: