Çağla ile Yeni Bir Gün programının yayınına çıkmamasıyla merak uyandıran ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel’in yaşadığı sağlık sorunu netlik kazandı. Şıkel, ilk kitabı için düzenlenen imza gününde sevenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken, etkinliğe gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti. Ancak bu buluşmanın ardından rahatsızlanan ünlü isim, ekranlarda yer almayınca hayranlarını endişelendirdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ve hafta içi her gün yayınlanan programıyla izleyici karşısına çıkan Çağla Şıkel’in programının son bölümünün yayınlanmaması, izleyenlerin gözünden kaçmadı. Ekranda Şıkel’i göremeyen takipçileri, ünlü sunucunun sağlık durumunu merak etmeye başladı.

HASTALIĞI BELLİ OLDU

Kısa süre sonra merak edilen sorunun cevabı ortaya çıktı. 46 yaşındaki Çağla Şıkel’in kas spazmı yaşadığı öğrenildi. Rahatsızlığı nedeniyle bir süre dinlenmesi gerektiği belirtilen Şıkel, sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Yayına çıkmayan Çağla Şıkel’in hastalığı belli oldu! ‘Geçmiş olsun’ mesajları gecikmedi

“AZICIK DURMAM GEREKİYORMUŞ”

Ünlü isim paylaşımında, “Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş” ifadelerini kullanarak sevenlerine mesaj gönderdi.

Şıkel’in bu açıklaması sonrası hayranlarından çok sayıda geçmiş olsun ve destek mesajı geldi. Ünlü sunucunun kısa bir dinlenme sürecinin ardından yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.

