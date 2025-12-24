Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki mikserin altında kalarak ezilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi üst geçitte seyir halindeki M.D. idaresindeki mikser, Refik Diyapoğlu yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle mikserin altında kalan motosikletli ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen motosikletli, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

