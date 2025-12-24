Asgari ücret zammı için pazarlık süreci dün sona erdi. İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ'in yer almadığı komisyon, dün son toplantısını yapıp zam kararını açıkladı. 2026 yılı asgari ücreti yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL oldu. Asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Ancak emekliler için kötü bir haber geldi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alıyor. Bu nedenle milyonların maaş artışında enflasyon kritik bir öneme sahip.

EMEKLİLER SEYYANEN ZAM BEKLİYOR Ancak emeklilerin hükümetten bir beklentileri var. Milyonlar seyyanen zam yapılmasını istiyor. Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Baş Müfettişi İsa Karakaş, konuyla ilgili TGRT Haber TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

MİLYONLARA KÖTÜ HABER Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner'in sorularını cevaplayan İsa Karakaş, milyonlara kötü bir haber verdi.

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle: Hükümetin defalarca verdiği vaat var. Seyyanen zam. Seyyanen zam olmadığı sürece bir şey değişmeyecek.

"SEYYANEN ZAM YAPILMAZSA EMEKLİ RAHAT NEFES ALMAZ" SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine gelecek zam yüzde 12 ile 13 arasında. Yüzde 12 olsa ne olur yüzde 13 olsa ne olur. Hiçbir anlam ifade etmez. Seyyanen zam verilmediği sürece emekli asla rahat nefes alamaz.

SEYYANEN ZAMLA DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR? Seyyanen zam sözü yerine gelse en düşük emekli maaşı 40 bin TL'nin altında olmaz. Memur emeklilerinin maaşı ise 50 bin TL'nin altında kalmayacaktı. Türkiye'nin en büyük kitlesi, 16 milyondan fazla emeklinin şu an söylediği tek şey seyyanen zam.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI? Ankara'da biz yakından takip ediyoruz. Seyyanen zam ihtimali 2026 Ocak ayında sıfır. Çünkü ekonomi yönetimi yasaya göre ne kadar artacaksa onu vermekte ısrarlı. Bu kadar net konuşuyorum.

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK? Son olarak şunu söylüyorum SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında gelecek zam yüzde 12 ile 13 arasında. Memur ve memur emeklilerine gelecek olan zam ise yüzde 18,5 ile 19,5 arasında bir rakam. Artı 1.000 liralık toplu sözleşmeden gelecek bir zam var. Bunun dışında bir şey yok.

REFAH ARTIŞI VAR MI? Maalesef seyyanen zam olmayacak. Refah artışı ile ilgili de şu anda bir kıpırdama göremedik.

BAKAN IŞIKHAN'A SESLENDİ Ben buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına sesleniyorum. Ezberleri bozun, adaletli zamlar yapın. 9 bin gün prim ödeyenlerle, 10 bin gün ödeyenleri aynı torbaya koyup eşitleme yapıyorum diye adaletsizlik yapmayın. Bu dönem bir çalışın yarım maaşlılara ayrı bir taban, tam maaşlılara ayrı bir taban verin.

