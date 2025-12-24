MasterChef 2024 yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Ayşe Ekiz hakkında sosyal medyada yayılan “Ayşe Ekiz öldü” haberleri, takipçilerini büyük bir endişeye sürükledi. Hızla dolaşıma giren iddialar, kısa sürede magazin ve sosyal medya gündeminde yer buldu. Konuyla ilgili beklenen açıklama geldi.

MasterChef 2024’ün sevilen ve başarılı yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, yarışma boyunca doğallığı ve samimi tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmişti. Aşçılık eğitimi almamasına rağmen sürekli kendisini geliştiren Ayşe, çok istediği finale katılamamıştı. Yarışmadaki performansı ve yeteneği ise izleyiciler tarafından takdirle karşılanmıştı.

“Masterchef Ayşe Ekiz öldü” haberleri yayıldı! Beklenen açıklama geldi

AYŞE EKİZ ÖLDÜ MÜ?

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “MasterChef Ayşe Ekiz öldü mü?” iddiaları üzerine Ekiz, takipçilerine açıklamada bulundu. Bir takipçisinin “Ayşe Ekiz öldü haberi doğru mu? Allah korusun” şeklindeki mesajına cevap veren Ekiz, şunları söyledi:

“Değerli arkadaşlar, son günlerde hep bu mesajı gönderiyorsunuz. Bu sadece bir tanesi, birkaç gündür hep böyle mesajlar geliyor. Mesaj kutumu ‘Ayşe Ekiz öldü haberi var’ diye. Şu an yaşıyorum sonrasını Allah bilir ama şu an hayattayım.”

MASTERCHEF AYŞE KİMDİR?

27 yaşındaki Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar’da çiftçilikle uğraşıyor. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenirken, online olarak aşçılık eğitimi aldı. Yarışmanın ilk turunda demi glace soslu kuzu pirzola hazırlayarak şeflerden “evet” almayı başaran Ekiz, bu başarısıyla izleyicilerin dikkatini çekmişti.

MasterChef 2024’teki performansı ve sempatik tavırları, onun kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanmasını sağladı.

