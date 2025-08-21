Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?
İŞKUR, TYP, Kura Sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı, Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İŞKUR TYP kura sonuçları, yurt genelinde pek çok ilde merak konusu oldu.Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere Toplum Yararına Programlar kapsamında yapacak olan temizlik ve güvenlik görevlisi adaylarının TYP kura sonuçları belli oldu. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar...

İŞKUR TYP kura sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. TYP kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi sorgulama ekranı merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmak için Toplum Yararına Programlar kapsamında yapacak olan temizlik ve güvenlik görevlisi adaylarının TYP kura sonuçları il bazında açıklanıyor.

İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? - 1. Resim

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TYP kura çekimi sonuçları illere göre belirlenir. Başvuru sonuçlarını takip eden adaylar il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaları takip ederek TYP kura sonuçlarını öğrenebilmektedir.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? - 2. Resim

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI LİSTESİ

TYP kura çekimi sonuçları illere göre şekillenecektir. Başvurularını yapan vatandaşlar il Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamalarını güncel olarak takip etmelidir.

Aşağıdaki linkler üzerinden bu sayfalara ulaşabilirsiniz

İlçeler
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Afyon İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bingöl İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bitlis İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Burdur İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Giresun İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Gümüşhane İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Hakkari İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kars İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kırklareli İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Mardin İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Muş İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Nevşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Niğde İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ordu İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sinop İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Tunceli İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Aksaray İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bayburt İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kırıkkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Batman İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şırnak İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bartın İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ardahan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Iğdır İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kilis İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Osmaniye İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erzurum'da hareketli anlar! Heyelan paniğe neden oldu... 70 ev boşaltıldıFenerbahçe'de 8'inci transfer! Meksikalı yıldız imzaya geliyor: İşte sözleşme detayları...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025 - HaberlerTüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025ASKİ su kesintisi: Pursaklar ve Bağlum bölgesinde sular kesildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerASKİ su kesintisi: Pursaklar ve Bağlum bölgesinde sular kesildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri belli olacak! - HaberlerŞampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri belli olacak!Beşiktaş Lausanne Sport'a yenilirse, berabere kalırsa ne olur? - HaberlerBeşiktaş Lausanne Sport'a yenilirse, berabere kalırsa ne olur?Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig heyecanına günler kaldı! - HaberlerFenerbahçe Kocaelispor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig heyecanına günler kaldı!YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - HaberlerYKS tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi
Sonraki Haber Yükleniyor...