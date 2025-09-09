Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nepal halkı Müslüman mı, Nepallilerin dini ne?

- Güncelleme:
Nepal halkı Müslüman mı, Nepallilerin dini ne?
Nepal'de Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin istifasının ardından protestocular ülkeyi ateşe verdi. Ülkede iç karışıklıklar hız kesmeden devam ederken, "Nepal halkı Müslüman mı, Nepallilerin dini ne?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Nepal, Güney Asya'da bulunuyor. Nüfusun neredeyse yüzde 90'ının tarımla geçimini sağladığı ülkenin Müslüman olup olmadığı merak ediliyor.

Peki, Nepal halkı Müslüman mı, Nepallilerin dini ne? İşte Nepal halkına dair merak edilenler.

NEPAL HALKI MÜSLÜMAN MI, NEPALLİLERİN DİNİ NE?

Nepal'de 2021 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımına göre, halkın yaklaşık 1,483 milyonunun Müslüman olduğu belirlendi. Bu da ülke nüfusunun yüzde 5,09’una denk geliyor.

Nepal'deki Müslümanların neredeyse tamamı Terai Bölgesi'nde yaşıyor. Müslümanların yoğun olarak yaşadığı diğer bölgeler ise Rautahat, Banke, Kapilvastu, Parsa, Mahottari, Bara ve Sunsari olarak biliniyor.

NEPAL'DE NE OLUYOR?

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin 9 Eylül 2025 tarihinde görevinden istifa etmesinin ardından ülkedeki hükümet karşıtı protestocular ayaklanma başlattı. Ülkede federal parlamento binası ve yüksek mahkeme binası ateşe verildi.

Devlet binalarına yapılan bu saldırıların ardından Nepal ordusu, polis ve üst düzey yetkililer protestoculara itidal ve siyasi diyalog çağrısında bulundu. Sosyal medya platformlarında parlamento binasının dumanlarla kaplı olduğu görüntüler paylaşıldı.

