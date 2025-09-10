Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erzurum'da esnaf arasında kavga çıktı: 3 kişi yaralandı

Erzurum'da esnaf arasında kavga çıktı: 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Erzurum’da mobilyacı ile ayakkabıcı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, bir traktör mobilya dükkanına çarparak hasara yol açtı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kavgaya karışan 1 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Erzurum'da Kurtuluş Mahallesi Şehit Selami Aslan Sokak'taki bir mobilyacıda çalışan C.H. (44) ile yan dükkandaki ayakkabıcı K.B. (42) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Seslerin duyulması üzerine mobilyacıdan dışarı çıkan E.H. (23) ile K.B. ve C.H. yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere götürülürken mobilya dükkanına da traktörle girildi. Traktörün çarpması sonucu mobilya dükkanının camları ve kapısı kırıldı.

Erzurum'da esnaf arasında kavga çıktı: 3 kişi yaralandı - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kavgaya karışan K.B. ekiplerce gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve C.H'nin de çeşitli suçlardan 6 kaydının olduğu öğrenildi.

