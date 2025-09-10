Erzurum'da esnaf arasında kavga çıktı: 3 kişi yaralandı

Erzurum'da Kurtuluş Mahallesi Şehit Selami Aslan Sokak'taki bir mobilyacıda çalışan C.H. (44) ile yan dükkandaki ayakkabıcı K.B. (42) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Seslerin duyulması üzerine mobilyacıdan dışarı çıkan E.H. (23) ile K.B. ve C.H. yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere götürülürken mobilya dükkanına da traktörle girildi. Traktörün çarpması sonucu mobilya dükkanının camları ve kapısı kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kavgaya karışan K.B. ekiplerce gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve C.H'nin de çeşitli suçlardan 6 kaydının olduğu öğrenildi.