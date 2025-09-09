Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin yeni hocası Domenico Tedesco, İstanbul&#039;a geldi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertlilerin 2 yıllık anlaşmaya vardığı 39 yaşındaki Teknik Direktör Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi. 

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli takımla 2 yıllık anlaşmaya varan Domenico Tedesco'nun yardımcılığını Gökhan Gönül üstlenecek.

2 YILLIK MUKAVELE

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır. Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'a kötü haber: Yeni transfer sedyeyle oyundan çıktı - SporBeşiktaş'a kötü haber: Yeni transfer sedyeyle oyundan çıktıFenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül'ün eşinden dikkat çeken paylaşım - SporGökhan Gönül'ün eşinden dikkat çeken paylaşımİsmail Kartal'dan basın toplantısı kararı: Seçimi işaret etti - Sporİsmail Kartal'dan basın toplantısı kararıVictor Osimhen'e şok suçlama: Sakatlık numarası yaptı, doktorlar da işin içinde - Spor'Sakatlık numarası yaptı, doktorlar işin içinde'Alperen Şengün, EuroBasket tarihine geçti - SporAlperen Şengün, EuroBasket tarihine geçtiErgin Ataman'ın duygusal anları: Gözleri yaşardı - SporErgin Ataman'ın duygusal anları: Gözleri yaşardı
Sonraki Haber Yükleniyor...