Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli takımla 2 yıllık anlaşmaya varan Domenico Tedesco'nun yardımcılığını Gökhan Gönül üstlenecek.

2 YILLIK MUKAVELE

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır. Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.