Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül'ün eşinden dikkat çeken paylaşım

Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı lacivertli takıma yardımcı antrenör olarak dönen eşine başarı diledi.

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco'nun yardımcılığını kulübün eski futbolcusu Gökhan Gönül'ün üstleneceğini açıkladı.

Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, sarı lacivertli takımın resmi açıklamasının ardından bir paylaşım yaparak eşine başarı diledi.

"ZATEN HİÇ GİTMEMİŞTİK"

Hatice Gönül, "Babamın yasını tuttuğum bugünlerde yüzümü güldüren, beni gururlandıran, göğsümü kabartan gelişme. Allah utandırmasın, evimize tekrar hoş geldik. Zaten hiç gitmemiştik." ifadelerini kullandı.

GÖKHAN GÖNÜL YENİDEN KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'de iki farklı dönemde forma giyen ve kulüp tarihine iz bırakan isimlerden olan Gökhan Gönül, yıllar sonra bu kez teknik kadro üyesi olarak yeniden Kadıköy'e döndü. 

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ SONRASI TEPKİLER

2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, Fenerbahçe taraftarından tepki görmüştü.

