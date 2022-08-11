Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de transfer operasyonu devam ediyor. İlk hafta yaşanan puan kaybının ardından hata payına yer vermek istemeyen Kanarya'da hummalı çalışma başladı. Maxi Gomez transferi çıkmaza girince forvet transferi için yeni alternatifler arayan Sarı-Lacivertliler, Jorge Jesus'un da onay verdiği Beşiktaş’ın eski yıldızlarını listeye aldı.

LİSTEDEKİ İLK İSİM ABOUBAKAR

Maxi Gomez transferi için başvurduğu Valencia’dan olumsuz cevap alan Fenerbahçe, forvet arayışında gözüne eski Beşiktaşlıları kestirdi. Listenin başında ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Vincent Aboubakar bulunuyor.

Aboubakar ile temasa geçen Sarı-Lacivertlilerin birkaç gün içerisinde de Kamerunlu futbolcunun kulübüne teklif sunacağı öğrenildi.

İKİNCİ ADAY BATSHUAYI

Fenerbahçe, yüksek maliyeti nedeniyle Aboubakar transferinin gerçekleşmeme olasılığına karşın ikinci forvet adayı olarak yine eski bir Beşiktaşlı olan Michy Batshuayi ismini gündeme aldı.

30 yaşındaki Aboubakar’ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı düşünen Fenerbahçe, 28 yaşındaki Batshuayi ise bonservisini ödeyerek Chelsea'den satın almayı planlıyor.

Aboubakar ve Batshuayi için hızlıca harekete geçip sonuca ulaşmayı isteyen Fenerbahçe, bu futbolculardan sadece birini transfer edecek.

Jorge Jesus, Fenerbahçe tarihinde görev alan ikinci Portekizli teknik adam oldu.

JESUS'TAN İKİ İSME DE ONAY ÇIKTI

İki forvete de onay verdiği belirtilen Fenerbahçe’nin Portekizli hocası Jorge Jesus’un oyuncuların takımın sistemine uygun olduğu yönünde görüş bildirdiği kaydedildİ.

Geçen sezon Chelsea’den transfer edilen Michy Batshuayi, Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giymişti. İstenilen performansı veremeyen golcü Siya-Beyazlılarda 14 gol atarken ve 5 de asist yaptı.

Kariyerinde Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crsytal Palace ve Beşiktaş formalarını giyen Kongo asıllı Belçikalı oyuncunun Chelsea ile 1 yıllık kontratı daha bulunuyor. Fakat 28 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmeyen İngiliz ekibinin Batshuayi’yi göndermeye sıcak bakıyor.

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