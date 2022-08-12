Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, İspanyol ekibi Levante’nin orta saha oyuncusu Enis Bardhi’yi şehre getirdi. 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu için kulübü Levante’ye 3 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo mavili takım, Bardhi ile üç yıllık sözleşme imzalayacak. Enis Bardhi, Levante’nin sezon öncesi yaptığı 4 hazırlık maçının 3’ünde oynadı, yani Trabzon’a idmanlı ve hazır bir şekilde geldi. Makedon oyuncunun havaalanında ilk sözleri “Şampiyon bir takımın parçası olduğum için çok gururluyum. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak beklediğim bir şeydi bunun için geldim” oldu.

AVCI'YA GÖRE BİRİ

Bordo mavililer, Kopenhag ile oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-off maçlarına Bardhi’yi yetiştirecek. Oyuncunun evraklarını hazırlayan yönetim, UEFA listesine Bardhi’yi de yazdırmak istiyor. 2017-18 sezonundan bu yana La Liga’da Messi’den sonra (20) en çok frikik golü atan oyuncu Enis Bardhi (6) oldu. Levante’de 163 maça çıkan Bardhi, 24 gole imza atarken 13 asist yaptı. Bardhi, Abdullah Avcı’nın sevdiği tip oyunculardan. 10 numara, yardımcı forvet, merkez orta saha ve kanatlarda görev yapabilen Bardhi, adam eksiltme ve etkili pas özellikleriyle dikkati çekiyor.

Trabzonspor transfer haberleri... Enis Bardhi transferinin perde arkası Trabzonspor’un İspanyol ekibi Levante’den transfer ettiği Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Enis Bardhi bugün öğle saatlerinde Trabzon’a geldi.

Enis Bardhi Trabzonspor'da! Fırtına'ya Makedon 10 numara 35 gün önce 4 transfer birden açıklayan ve o tarihten itibaren sessizliği bürünen Trabzonspor, iki bomba birden patlatıyor. Enis Bardhi transferini bitiren Bordo-Mavililer'in sağ stoperi de Marc Bartra olacak.