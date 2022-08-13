Bundesliga'da yeni sezona 1-0'lık Bayer Leverkusen galibiyetiyle başlayan Borussia Dortmund, 2. haftada da Freiburg'u devirdi.
Europa Park Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takım Michael Gregoritsch'in 35'te attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
FREİBURG - B. DORTMUND 1-3 ÖZET İZLE
Teknik direktör Edin Terzic 2. yarıda genç yıldızlarını sahaya sürdü. Henüz 18 yaşındaki Jamie Bynoe-Gittens 77'de şık bir gole imza attı. İngiliz futbolcu Bundesliga'nın yeni yıldızları arasında gösteriliyor.
Sarı-Siyahlılar 17 yaşındaki golcüsü Youssoufa Moukoko ile 84'te öne geçti. Moukoko 2 sezon önce Bundesliga tarihinin en genç yaşta gol atan ismi olmuştu.
Tabelayı belirleye gol ise 87'de Marius Wolf'tan geldi: 1-3.
Sebastien Haller'de kötü huylu tümör! Kemoterapi sürecine başlanıyor Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, 31 milyon euro ödeyerek transfer ettiği yeni golcüsü Sebastien Haller’in testislerine kötü huylu tümör olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin forvet adaylarından Alassane Plea takımında kaldı Borussia Mönchengladbach, Fransız forvet Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Plea'nın sezon sonu bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.