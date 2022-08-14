Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Yaptığı flaş transferle sezona iddialı başlayan Galatasaray, mağlubiyetle erken tanıştı: 0-1. Mücadeleye iyi başlayan Cimbom 90 dakikanın büyük kısmında oyuna hükmetmesine rağmen net fırsat bulmakta oldukça zorlandı. Şu ana kadar 8 transfer yapan sarı kırmızılılarda oyuncuların henüz birbirlerine tam uyum sağlayamadığı gözükürken, Okan Buruk’un ikinci devre Gomis ve Mertens’i de oyuna sokması, organize atak olmadığı için skor getirmedi.

İYİ BAŞLADI

Galatasaray tribünleri dolduran 45 bin taraftarının coşkusuyla maça etkili başladı. İlk saniyelerde kanatlardan yüklendi. 2’de yandan gelen ortaya Sergen ters bir vuruş yaptı, Onurcan son anda çıkarttı. 4’de Oliveira’nın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü. 13’de Yunus’un harika pasıyla içeri giren Kerem’in dönerek vuruşunda, Onurcan bir kez daha gole izin vermedi.

ORTA SAHA ÇÖKTÜ

İlk devrede Aslan’da yorgunluk emareleri pas hatalarıyla kendini göstermeye başladı. Aşırı kazanma arzusu da oyun planının dışına çıkılmasına neden oldu. 77’de Abdülkerim’in kısa düşen geri pasında Borja fırsatçılığını konuşturup araya girdi. Muslera’yı da geçip topu ağlara yolladı: 0-1. 81’de Seferovic’in yere çaptırarak yaptığı kafa vuruşunda, Onurcan bir kez daha başarılı olunca Giresunspor üç puanı aldı.

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