Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sezona sekiz flaş transfer ve şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray’ın ilk mağlubiyetini daha ligin ikinci haftasında alması camia içinde endişeye yol açtı. Ligin açılış maçında Antalyaspor’u son dakika golüyle deviren sarı kırmızılar, evindeki ilk maçta muazzam taraftar desteğine rağmen Giresunspor’a mağlup oldu. Mücadelenin hemen ardından başkan Dursun Özbek, eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Okan Buruk ile yaklaşık bir saat süren toplantı yaptı. Özbek “Daha yolun başındayız, hemen moral bozmak yok, sana güveniyoruz” diyerek Buruk’a arka çıktı.

ANA KONU TRANSFER

Başkan’ın rahatlatıcı tavrı karşısında memnun olan Okan Buruk ise “Yeni bir takımız. İki üç isim dışında herkes yeni geldi. Bu takımın oturması için zaman gerekiyor” derken eksik bölgeler için takviye yapıp yapamayacaklarını sordu. Bundan sonra ikili arasındaki zirvenin asıl konusu ise transfer oldu. Nelsson’un durumu masaya yatırılırken bu oyuncu satılsa da satılmasa da önceliğin stopere verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Sonrasında ise bir sol bek ve hücum hattına takviye yapılması kararlaştırıldı. Başkan Özbek ve ekibi bugünden itibaren transferler için harekete geçecek.

BURUK’UN EKİBİNE EMRE AŞIK GÖREVE HAZIR

Galatasaray’ın ve millî takımın eski futbolcularından Emre Âşık, Okan Buruk’un ekibine katılıyor. Buruk ile görüştüğünü doğrulayan genç teknik adam “Kendisinden haber bekliyorum. Galatasaray’a katkı sağlayacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.

EKSİK KAPATACAKLAR

Takıma en son katılan Torreira ve Mertens, Giresunspor karşısında tam hazır olmadıkları için oyuna sonradan dâhil oldu. Ümraniye karşısında iki yıldızı da ilk on birde kullanmak isteyen Okan Buruk’un direktifi sonrası oyunculara özel idman program hazırlandı.

TAKIMIN EN İYİSİYDİ

Antalyaspor maçında yaptığı asistle 3 puanda büyük pay sahibi olan Fredrik Midtsjö, Giresunspor müsabakasında da beğeni toplamayı başardı. Oyunda 83 dakika kalmasına rağmen 10,55 km koşarak bu alanda sahanın en iyisi olan Norveçli, ayrıca % 88’lik isabetli pas oranıyla da ön plana çıktı.

Okan Buruk Giresunspor hezimeti sonrası hakemi suçladı! Galatasaray'a ilk maçta büyük şok... Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Galatasaray, tıklım tıklım dolu tribünler önünde yeni yıldızlarla şov yapmayı planlamıştı ancak Giresun ekibi maçı 0-1 kazandı. Teknik direktör Okan Buruk mağlubiyeti hakeme bağladı...

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