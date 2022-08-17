Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon devre arası gelmeden kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Jean Kouassi, FC Kopenhag karşısında ortaya koyduğu etkisiz performans dikkat çekti.

Hatayspor maçında sakatlanan ve kolunda kırık meydana gelen Edin Visca'nın yokluğunda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın şans verdiği Kouassi'yi bu fırsatı değerlendiremedi ve yerini ikinci yarıda Djaniny'e bıraktı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Bordo-mavili taraftarların hayal kırıklığı yaşadığı oyuncuyu sosyal medya üzerinden yoğun eleştiriler geldi. Çok etkisiz bir oyun ortaya koyan ve kendisine gelen topları rakibe kaptıran oyuncu devre arasında oyundan alınırken, oyuna Kouassi ile başlayan Abdullah Avcı da eleştirildi.

Trabzonspor Danimarka'da mağlup Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk oldu. Bordo mavililer müsabakayı 2-1 kaybetti.

ABDULLAH AVCI: TURU BİZ GEÇECEĞİZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi;

"Oyun olarak rakibimizin en önemli silahlarından birisi yüksek şiddet pres yapmak ve duran toplar. Biz oyunu başından sonuna kadar dominant şekilde oynamayı planladık ve oyun da böyle başladı. İlk gol, kendi ayağımızdaki topu kaybetmemizin üzerine geldi. 2. gole rağmen dominant oyunumuzu sürdürdük. Oyunun hakkı mağlubiyet değildi. Bulduğumuz pozisyonlar ve attığımız gol var. Oyun olarak net şekilde kazandık. Bu oyun bir teknik adam olarak beni tatmin etmiştir.

Şuna gerçekten inanıyorum; ikinci maçta müthiş taraftarlarımızla tura geçeceğimizi düşünüyorum. Her detayı dikkate alarak önce lig maçımız Antalyaspor'a sonra da Kopenhag'a odaklanacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Skor olarak değil ama oyun olarak çok mutluyuz.

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